В Баку пляж можно арендовать для ведения бизнеса, однако на практике обычно арендуется не сам пляж, а земельный участок или зона обслуживания на его территории (кафе, ресторан, прокат шезлонгов, водные аттракционы и т.д.). Государственные и муниципальные земли могут передаваться в аренду для предпринимательской деятельности в установленном порядке.

Судя по объявлениям на специализированных сайтах, стоимость аренды небольших коммерческих объектов в прибрежных поселках Мардакян, Бильгя, Шувелян, Нардаран и других составляет примерно от 2 000 до 10 000 манатов в месяц. Для более крупных пляжных комплексов и коммерческих объектов ежемесячная арендная плата может достигать 10 000-50 000 манатов и даже превышать эти суммы.

Как передает Day.Az, в комментарии Milli.Az председатель Общества оценщиков Азербайджана, экономист-эксперт Вугар Орудж отметил, что с началом пляжного сезона в стране вновь возрос интерес к пляжному бизнесу.

"Этот сезон длится примерно три месяца. Соответственно, аренда пляжных территорий также охватывает этот период. Независимо от местоположения, обычно предлагаются участки с выходом к береговой линии протяженностью около 100 метров. Площадь таких территорий может варьироваться от 1 до 10 гектаров. Стоимость аренды составляет от 10 до 30 манатов за квадратный метр.

В среднем сезонная аренда участка площадью 2 гектара с выходом к 100-метровой береговой линии, где возможно размещение объектов легкой конструкции, обходится в 50-100 тысяч манатов. Однако на малоизвестных пляжах с небольшим потоком отдыхающих и не самой чистой водой цена составляет около 10 манатов за квадратный метр", - сказал он.

По словам Оруджа, чаще всего в аренду сдаются пляжи, расположенные в Мардакяне, Шувеляне, Бильгя, Новханы и Пиршаги.

"Если обратиться к мировому опыту, то можно увидеть, что в районах с высокой рыночной стоимостью земли размер арендной платы за пляжи также определяется исходя из этого показателя. Обычно за основу берется около 5% рыночной стоимости земельного участка.

Например, если в Мардакяне стоимость одного сотого участка земли вблизи пляжа составляет 40 тысяч манатов, то стоимость одного гектара достигает 4 миллионов манатов. Пять процентов от этой суммы составляют 200 тысяч манатов. Таким образом, аренда пляжа площадью 1 гектар в этой местности на один сезон может стоить около 200 тысяч манатов", - отметил эксперт.