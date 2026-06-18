Аль-Джассер выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву

Председатель Группы Исламского банка развития (ИБР) доктор Мухаммад Сулейман Аль-Джассер выразил благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу.

"Я хотел бы вновь выразить глубокую признательность Вашему Превосходительству, господин Президент, за поддержку проведения наших заседаний, а также правительству и народу Азербайджана за гостеприимство и теплый прием", - сказал он, выступая на церемонии открытия Ежегодных заседаний Группы ИБР в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Говоря о достижениях Группы ИБР, Аль-Джассер отметил, что организация более чем вдвое увеличила объем ежегодно одобряемого финансирования - с 6,8 млрд долларов в 2020 году почти до 16 млрд долларов в 2025 году, одновременно нарастив объем фактических выплат с 7,1 млрд до 11 млрд долларов.

"Однако, как вам известно, развитие измеряется не только миллиардами вложенных долларов. Его главным критерием являются измененные жизни людей и возрожденная надежда. На протяжении последних пяти лет мои коллеги и я неустанно работали над тем, чтобы повысить значимость Группы ИБР для наших стран-членов, укрепляя институциональное управление и обеспечивая долгосрочную устойчивость группы. Мы скорректировали прежнюю стратегию, придали новый импульс партнерствам и укрепили позиции Группы Исламского банка развития среди ведущих многосторонних банков развития мира. Кроме того, мы запустили десятилетнюю стратегическую рамочную программу на период 2026-2035 годов, основанную на принципах самобытности, солидарности и процветания будущих поколений. Это долгосрочное видение уже переводится в практическую плоскость через новые пятилетние корпоративные стратегии как самого банка, так и структур группы. Эти стратегии задают амбициозный курс на период 2026-2030 годов, а их реализация начнется сразу после завершения нынешних заседаний", - отметил он.

Аль-Джассер также подчеркнул значение Льготного фонда ИБР (IsDB Concessional Fund), который уже начал работу и поддерживает новое поколение проектов с высоким социально-экономическим эффектом, помогая наиболее уязвимым странам решать актуальные задачи развития.

"Наш подход будет основываться на решениях, формируемых самими странами, а инвестиции будут соответствовать приоритетам и целям развития государств-членов. Наш курс ясен: обеспечивать масштаб, обеспечивать качество и действовать как единая группа. Но ни одна организация, какой бы сильной ни была ее стратегия или видение, не сможет добиться значимого эффекта без преданности людей, которые ежедневно воплощают ее миссию. В мире, характеризующемся неопределенностью, фрагментацией и ростом уязвимости, солидарность больше не является выбором - она стала необходимостью", - добавил он.