Хегсет объявил о пересмотре размещения американских войск в Европе

Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о проведении обзора вопроса о дальнейшей дислокации войск США в Европе. Он должен продлиться полгода, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня я объявляю о шестимесячном обзоре Минобороны, который будет посвящен анализу размещения американских войск и их баз в Европе. Срок - до шести месяцев. Возможно, меньше", - сказал Хегсет на встрече министров обороны стран НАТО.