https://news.day.az/world/1842298.html Хегсет объявил о пересмотре размещения американских войск в Европе Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о проведении обзора вопроса о дальнейшей дислокации войск США в Европе. Он должен продлиться полгода, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. "Сегодня я объявляю о шестимесячном обзоре Минобороны, который будет посвящен анализу размещения американских войск и их баз в Европе. Срок - до шести месяцев.
Хегсет объявил о пересмотре размещения американских войск в Европе
Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о проведении обзора вопроса о дальнейшей дислокации войск США в Европе. Он должен продлиться полгода, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня я объявляю о шестимесячном обзоре Минобороны, который будет посвящен анализу размещения американских войск и их баз в Европе. Срок - до шести месяцев. Возможно, меньше", - сказал Хегсет на встрече министров обороны стран НАТО.
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