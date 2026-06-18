https://news.day.az/world/1842313.html Шариф поставил подпись под соглашением США и Ирана в качестве посредника - ВИДЕО Как мы сообщали ранее, президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали в онлайн формате меморандум о взаимопонимании. Как передает Day.Az, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф также подписал меморандум о соглашении между США и Ираном в качестве посредника. Представляем вашему вниманию данное видео:
Шариф поставил подпись под соглашением США и Ирана в качестве посредника - ВИДЕО
Как мы сообщали ранее, президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали в онлайн формате меморандум о взаимопонимании.
Как передает Day.Az, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф также подписал меморандум о соглашении между США и Ираном в качестве посредника.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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