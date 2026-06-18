Президент Ильхам Алиев: Азербайджан демонстрирует стабильное и успешное развитие

Азербайджан демонстрирует стабильное и успешное развитие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития на 2026 год.

Глава государства отметил, что это является подтверждением проводимой Азербайджаном политики, основанной на национальных интересах, развитии отношений со всеми участниками на мировой арене и приверженности страны целям успешного развития.