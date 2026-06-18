https://news.day.az/world/1842215.html Трамп подтвердил подписание меморандума между США и Ираном Президент США Дональд Трамп подтвердил подписание меморандума о взаимопонимании между Соединёнными Штатами и Ираном. Как передает Day.Az, отвечая на вопросы журналистов после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Версальском дворце, он заявил: "Да, он подписан".
Трамп подтвердил подписание меморандума между США и Ираном
Президент США Дональд Трамп подтвердил подписание меморандума о взаимопонимании между Соединёнными Штатами и Ираном.
Как передает Day.Az, отвечая на вопросы журналистов после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Версальском дворце, он заявил: "Да, он подписан".
Трамп уточнил, что документ был подписан им лично в Версале, добавив: "Я только что подписал его".
Ранее мы сообщали, что США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании.
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