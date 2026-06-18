Названы процессы старения, которые запускаются уже после 30 лет

После 30 лет начинает понемногу снижаться скорость обработки информации в мозге, замедляется базовый обмен веществ, а сосуды, кожа и суставы частично утрачивают эластичность и прочность. Об этом "Газете.Ru" рассказала терапевт Лариса Ким, невролог клиники CMD Балашиха ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, передает Day.Az.

По словам эксперта, современные 35-летние люди действительно биологически моложе своих родителей. У типичных городских жителей позже стартует артериальная гипертензия, позже появляются первые признаки атеросклероза, дольше сохраняется мышечная масса и когнитивная гибкость.

"Сейчас лучше контролируется давление и холестерин, доступнее качественная стоматология и офтальмология, раньше выявляются эндокринные нарушения, шире распространены прививки, осознанное питание, спорт, отказ от курения", - отметила врач.

Специалист, однако, отметила, что даже при отсутствии "возрастных ускорителей" после в возрасте 30-35 лет в организме запускаются конкретные процессы старения.

"Базовый обмен веществ снижается примерно на 1-2% за десятилетие, начинает уменьшаться мышечная масса (саркопения стартует именно в этом возрасте). Снижается выработка коллагена, отсюда первые изменения кожи и суставов. Меняется гормональный фон: у женщин постепенно снижается овариальный резерв, у мужчин плавно падает тестостерон", - пояснила Ким.

Также после 30 лет сосуды теряют часть эластичности, ухудшается чувствительность тканей к инсулину. Скорость обработки новой информации мозгом также начинается снижаться, при этом так называемый "кристаллизованный интеллект" - опыт, аналитика, словарный запас - продолжает расти.

"Заметны ли эти процессы человеку? Чаще всего нет. Они идут медленно и компенсируются ресурсами организма. И вот здесь огромную роль играет образ жизни: сон, движение, питание, отсутствие хронического стресса, контроль давления и сахара. У одного 38-летнего пациента сосуды как у 28-летнего, у другого - как у 50-летнего. Разница - именно в накопленных привычках" - заключила медик.