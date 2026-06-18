ИБР вложил $1,8 млрд в развитие Азербайджана

С 1992 года Группа Исламского банка развития (ИБР) одобрила для Азербайджана финансирование на общую сумму 1,8 млрд долларов США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Группы Исламского банка развития доктор Мухаммад Сулейман Аль-Джассер, выступая на церемонии открытия ежегодных заседаний Группы ИБР в Баку.

Он отметил, что со времен древнего Шелкового пути и до сегодняшнего Среднего коридора Азербайджан на протяжении веков связывает Восток и Запад, Север и Юг, превращая свое географическое положение в источник общих возможностей.

"Однако история Азербайджана - это не только история взаимосвязанности, но и история устойчивости и обновления. Мы гордимся тем, что стали первым многосторонним банком развития, посетившим освобожденный Карабах, подтвердив тем самым нашу приверженность восстановлению и развитию Азербайджана. С момента присоединения Азербайджана к банку в 1992 году наше сотрудничество с Группой Исламского банка развития активно развивалось - было одобрено финансирование примерно на 1,8 млрд долларов для реализации 84 проектов в сферах инфраструктуры, энергетики, сельского хозяйства и социальных услуг. Такие проекты, как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и Свободная экономическая зона Алят, являются не просто национальными инициативами. Это региональные торговые артерии, которые в полной мере отражают тему наших ежегодных заседаний - Региональная интеграция во имя устойчивого процветания", - сказал он.

Аль-Джассер также отметил, что стремление Группы ИБР к укреплению региональной интеграции и обеспечению общего процветания реализуется в условиях глобальной среды, испытывающей давление инфляции, конфликтов и перебоев в цепочках поставок.

"Несмотря на общую устойчивость мировой экономики, прогноз остается хрупким. Хотя ожидается, что темпы роста в странах - членах банка превысят средние мировые показатели и показатели развивающихся рынков, совокупные результаты скрывают более жесткую реальность. Наиболее уязвимые экономики по-прежнему сталкиваются с серьезными трудностями.

Именно в этих условиях Группа Исламского банка развития усилила свою деятельность. В 2025 году объем одобренного финансирования увеличился на 20 процентов - почти до 16 млрд долларов, а совокупный объем одобрений с момента создания достиг 209 млрд долларов. Однако одних обязательств недостаточно - эффект зависит от реализации. Поэтому мы также усилили исполнение проектов, увеличив объем фактических выплат до 11 млрд долларов по сравнению с 9,2 млрд долларов в 2024 году.

В рамках Исламского банка развития 5,7 млрд долларов одобренного финансирования были направлены в приоритетные сектора: 46 процентов - на транспорт и развитие связности, 20 процентов - на водоснабжение и городские услуги, 16 процентов - на здравоохранение. Дополнительный импульс этому обеспечили структуры нашей группы", - добавил он.