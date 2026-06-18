Нужно ли разрешение на колодец во дворе?

Гражданам Азербайджана не требуется получать разрешение для использования воды из колодца, выкопанного на собственном участке, если она используется для личных нужд.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственной службе контроля за использованием и охраной вод при ADSEA.

В ведомстве отметили, что разрешение на использование водных объектов требуется только юридическим лицам и предпринимателям в случаях, предусмотренных законодательством. При этом общее пользование водными объектами остается правом каждого гражданина.

Кроме того, владельцы земельных участков в районах, не охваченных централизованным водоснабжением, могут бурить и эксплуатировать колодцы в пределах своих участков для обеспечения собственных потребностей.

В Государственной службе подчеркнули, что если гражданин использует воду из колодца во дворе для питьевых нужд или полива, а также берет воду из рек и других водоемов для личного хозяйства, получать разрешение и платить за это не нужно.

Также граждане могут бесплатно пользоваться водными объектами для отдыха на пляже, прогулок на лодке, занятий спортом, любительской рыбалки, водопоя скота и других личных нужд.