В Баку пройдет 20-я сессия Конференции Парламентского союза государств-членов ОИС

22 июня в Баку состоится 20-я сессия Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса Азербайджана.

В работе сессии примут участие парламентские делегации более чем из 40 стран, спикеры парламентов свыше 10 государств, а также представители 10 международных организаций. Всего ожидается участие более 400 делегатов.

Основной темой обсуждений станет содействие устойчивому и инклюзивному экономическому развитию государств-членов ОИС посредством парламентского сотрудничества.

В рамках мероприятия состоятся заседания Генерального комитета, Исполнительного комитета, Ассоциации генеральных секретарей организации, а также комитетов по политическим вопросам и международным отношениям; по экономическим вопросам и окружающей среде; по правовым, культурным вопросам, цивилизационному и межрелигиозному диалогу; по правам человека, вопросам женщин и семьи, и других структур союза, на которых будет выражено отношение к документам, включенным в повестку дня.