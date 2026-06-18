Молодожены из Бразилии назначили свадьбу на матч ЧМ-2026

В Бразилии стала вирусной история молодой пары, свадьба которой совпала с первым матчем национальной сборной на чемпионате мира по футболу.

Как передает Day.Az, Жуан Педру Эскривани и Нараяне Виласа из Сан-Паулу назначили дату свадьбы почти за два года до церемонии - еще в декабре 2024 года. Позже выяснилось, что торжество пройдет в день и время стартового матча сборной Бразилии против Марокко.

На кадрах, распространившихся в соцсетях, видно, как гости следят за церемонией и одновременно смотрят трансляцию игры на мобильных телефонах.

Сами молодожены отнеслись к ситуации спокойно. По их словам, они знали, что часть гостей будет следить за матчем, и не видели в этом проблемы. Главное для пары было то, что близкие люди пришли разделить с ними этот день.

Матч Бразилия - Марокко проходил 13 июня в Нью-Джерси и завершился со счетом 1:1.