Президент Республики Малави направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Республики Малави Артур Питер Мутарика направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени Правительства и народа Республики Малави рад поздравить Вас с 28 Мая - Днем независимости Азербайджанской Республики.

Пользуясь случаем, выражаю надежду на то, что тесные дружественные отношения и сотрудничество между нашими странами будут и в последующие годы продолжать углубляться на благо наших народов.

Ваше превосходительство, прошу Вас принять мои пожелания Вам крепкого здоровья, народу Азербайджана - дальнейшего процветания и благополучия".