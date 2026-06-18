https://news.day.az/officialchronicle/1842405.html Президент Республики Малави направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву Президент Республики Малави Артур Питер Мутарика направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится: "Ваше превосходительство. От имени Правительства и народа Республики Малави рад поздравить Вас с 28 Мая - Днем независимости Азербайджанской Республики.
Президент Республики Малави направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Республики Малави Артур Питер Мутарика направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Ваше превосходительство.
От имени Правительства и народа Республики Малави рад поздравить Вас с 28 Мая - Днем независимости Азербайджанской Республики.
Пользуясь случаем, выражаю надежду на то, что тесные дружественные отношения и сотрудничество между нашими странами будут и в последующие годы продолжать углубляться на благо наших народов.
Ваше превосходительство, прошу Вас принять мои пожелания Вам крепкого здоровья, народу Азербайджана - дальнейшего процветания и благополучия".
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