Болельщики Узбекистана показали пример на ЧМ-2026

Болельщики сборной Узбекистана продемонстрировали высокий уровень культуры и гражданской ответственности после матча национальной команды против Колумбии.

Как сообщает Day.Az, несмотря на поражение своей команды, узбекские фанаты не спешили покидать стадион после финального свистка. Вместо этого они остались на трибунах и собрали оставшийся после матча мусор.

Отмечается, что подобная практика широко известна благодаря японским болельщикам, которые регулярно убирают за собой трибуны после спортивных соревнований. Теперь этот пример достойного поведения поддержали и поклонники футбола из Узбекистана.