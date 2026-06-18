https://news.day.az/world/1842329.html

В Москве горит нефтеперерабатывающий завод - ВИДЕО

В Москве горит нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня. Как передает Day.Az, на месте работают экстренные службы, принимаются меры по ликвидации последствий. В сети распространяются кадры, на которых виден густой черный дым. Информация о пострадавших на данный момент не приводится.