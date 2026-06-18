"Сабаил" расстался с Адилем Шукюровым
Футбольный клуб "Сабаил" объявил об уходе главного тренера Адиля Шукюрова.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, контракт специалиста с клубом подошел к концу и стороны приняли решение не продлевать сотрудничество.
Вместе с Шукюровым команду покинул и его тренерский штаб.
Специалист возглавил "Сабаил" летом прошлого года. Под его руководством бакинский клуб не сумел сохранить место в Премьер-лиге и по итогам сезона вылетел в Первую лигу.
В настоящее время клуб готовится к новому сезону, в котором будет выступать во втором по силе дивизионе страны.
Напомним, ранее новый президент клуба Мирза Байрампур сообщил, что "Сабаил" ведет переговоры по поводу переезда в Губу. Если стороны достигнут соглашения по использованию городского стадиона, команда будет базироваться в этом городе и может сменить название на "Губа". В противном случае клуб продолжит проводить домашние матчи на ASCO Arena.
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