Омбудсмены Азербайджана и Боснии и Герцеговины подписали меморандум о взаимопонимании - ФОТО
В рамках Международного саммита омбудсменов состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании между уполномоченным по правам человека (омбудсменом) Азербайджанской Республики Сабиной Алиевой и омбудсменами Боснии и Герцеговины Нивес Юкич, Невенко Враньешем и Ясминкой Джумхур.
Основной целью подписания меморандума является обмен опытом и информацией в сфере защиты прав и свобод человека между институтами омбудсмена двух стран, укрепление институционального сотрудничества, а также проведение просветительской деятельности по направлениям, представляющим взаимный интерес, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.
Омбудсмен Сабина Алиева отметила что меморандум о взаимопонимании будет способствовать укреплению сотрудничества между институтами омбудсмена двух стран и более эффективной защите прав человека.
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