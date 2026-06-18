Европейская страна хочет расширить торговлю с Азербайджаном

В Риге состоялось очередное заседание стратегического диалога между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Латвийской Республики.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана.

Согласно информации, азербайджанскую делегацию возглавил замминистра иностранных дел Фариз Рзаев, латвийскую - заместитель государственного секретаря, политический директор МИД Иварс Ласис.

В ходе встречи было подробно обсуждено текущее состояние политических отношений между Азербайджаном и Латвией, а также подчеркнут вклад взаимных визитов на различных уровнях и регулярных контактов в развитие двусторонних связей.

В рамках диалога были рассмотрены возможности расширения сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной сферах, а также в области науки и образования. В то же время были оценены дальнейшие перспективы взаимодействия в контексте стратегических энергетических и транспортных проектов, реализуемых по инициативе и с участием Азербайджана.