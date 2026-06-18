Джейхун Байрамов обсудил сделку США и Ирана с пакистанским коллегой

18 июня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Исхаком Даром.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана.

Согласно информации, в ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями вокруг соглашения, достигнутого по Меморандуму о взаимопонимании между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран. От имени нашей страны была высоко оценена важная посредническая роль, которую Исламская Республика Пакистан сыграла в процессе переговоров. Подчеркивалось, что личный вклад премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Мухаммада Исхака Дара, а также начальника Сил обороны, фельдмаршала Асима Мунира сыграл значительную роль в успешном завершении переговоров. Также с удовлетворением отмечался вклад других региональных партнеров, оказавших поддержку процессу.

Стороны подчеркнули, что достигнутое соглашение служит снижению напряженности в регионе, укреплению взаимного доверия и продвижению дипломатических путей решения.

Министр Джейхун Байрамов выразил надежду, что переговоры, которые будут проведены на следующем этапе в направлении достижения всеобъемлющего соглашения, внесут важный вклад в обеспечение устойчивого мира, безопасности и стабильности.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.