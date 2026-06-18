Стало известно о новых пошлинах Трампа

Поступления в бюджет от импортных пошлин, которые вводил президент США Дональд Трамп, стали утекать быстрее, чем приходят. Поэтому в Белом доме пообещали ввести более устойчивые тарифы, стало известно Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В мае импортерам возместили почти 22 миллиарда долларов в виде незаконно взысканных пошлин. В конце июля истекает срок действия временной 10-процентной пошлины на импорт, введенной Трампом сразу после того, как Верховный суд отменил предыдущие тарифы, но в администрации обещают восстановить поступления в бюджет.

"Если эти новые сборы будут введены в соответствии с ожиданиями, средняя ставка тарифов в США вырастет на 0,6 процентного пункта по сравнению с нынешним уровнем и составит около 11 процентов", - заявили Николь Гортон-Карателли и Крис Кеннеди из Bloomberg Economics. Это ниже показателя в 13,5 процента, который был в период действия взаимных тарифов Трампа, но ожидается, что несколько других разрабатываемых законопроектов дадут президенту новые полномочия в области тарифов.

Совершенно неясно, нашла ли администрация новый надежный способ введения "универсальных" тарифов, к которым стремится президент в рамках своей более широкой стратегии реиндустриализации, отметил вице-президент по вопросам экономической политики в Двухпартийном политическом центре Шай Акабас.