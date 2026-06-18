Азербайджан и Великобритания укрепляют взаимодействие в сфере безопасности

Отношения в сфере обороны между Великобританией и Азербайджаном стали крепче, чем когда-либо, поскольку обе страны активно сотрудничают в области охраны границ и международных правовых механизмов.

Как передает Day.Az, об этом заявил новоназначенный посол Великобритании в Азербайджане Дункан Норман в ходе приема по случаю официального дня рождения Короля Карла III, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

"Наши отношения в сфере обороны крепче, чем когда-либо. Мы вместе ведем борьбу с незаконной контрабандой товаров через международные границы", - заявил посол Норман.

Он подчеркнул, что Лондон и Баку все чаще смотрят на важнейшие вопросы международной и региональной безопасности одними глазами.

Помимо сугубо оборонной повестки, британский дипломат высоко оценил стремительно углубляющиеся образовательные и культурные связи между двумя странами, во многом обусловленные растущим числом молодых азербайджанцев, выбирающих высшее образование в Великобритании.

"Великобритания сотрудничает с Азербайджаном в расширении возможностей для женщин и девочек, и я рад видеть здесь сегодня так много людей, которые вносят свой вклад в развитие этих связей, включая многочисленных выпускников британских вузов. Количество молодых азербайджанцев, выбирающих обучение в Соединенном Королевстве, отражает как прочность этих контактов, так и выдающуюся работу Британского Совета", - сказал дипломат.

В качестве приятного напоминания об общих исторических связях посол тепло вспомнил Тофика Бахрамова, легендарного азербайджанского арбитра финала чемпионата мира 1966 года.

"Как боковой судья, засчитавший третий гол Англии в финале чемпионата мира 1966 года, он обеспечил себе место в истории английского футбола. Шестьдесят лет спустя английские болельщики по-прежнему искренне благодарны ему. Сейчас, когда стартует очередной чемпионат мира, мы надеемся, что в этот раз Англии не понадобится столь сильная поддержка. Но отношения, которые действительно важны - это, конечно, отношения между нашими двумя странами", - заключил посол Норман.