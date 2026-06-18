Эксперт объяснил, как защитить двор от змей

С потеплением в Азербайджане участились случаи появления змей и других пресмыкающихся в жилых зонах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Sfera.az, это вызывает обеспокоенность у жителей частных домов и владельцев приусадебных участков.

Граждане все чаще интересуются, какие меры наиболее эффективны для защиты дворов и домов от змей и других вредителей.

Эксперт по безопасности Самир Набиев заявил Demokrat.az, что в частных домах с приусадебными участками рекомендуется использовать металлическую сетку с ячейками в 6 мм. Это позволит ограничить проникновение пресмыкающихся, в том числе на детские площадки.

По его словам, также необходимо проводить обработку территории специальными средствами против змей и других вредителей. Для этого можно привлечь специализированные лицензированные компании. В качестве более доступной альтернативы эксперт назвал использование порошка жженой серы.

Набиев отметил, что обработку необходимо проводить регулярно в течение всего сезона, поскольку солнечные лучи и осадки снижают эффективность применяемых средств.

Эксперт подчеркнул, что самый оптимальный способ предотвратить появление змей - бороться с грызунами. По его словам, мыши и крысы, которые появляются в местах скопления пищевых отходов, привлекают змей как источник добычи. Если предотвратить распространение грызунов, вероятность появления змей на территории значительно снизится.