Колумбийские фанаты утешили расплаковшегося ребенка на ЧМ-2026

Колумбийские болельщики утешили расплакавшегося ребенка, болевшего за сборную Узбекистана на чемпионате мира 2026 года по футболу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В соцсетях распространилось видео, где южноамериканские фанаты скандируют "Узбекистан!" специально для юного мальчика, который расплакался из-за поражения своей национальной сборной.

Встреча Узбекистан - Колумбия проходила на стадионе "Ацтека" в Мехико и завершилась со счетом 3:1 в пользу колумбийцев. На 40-й минуте Даниэль Муньос открыл счет после передачи Луиса Диаса. На 65-й минуте Луис Диас вывел Колумбию вперед после гола Узбекистана. На 90+9-й минуте Хаминтон Кампас забил третий мяч и установил окончательный счет.