В СНБ Турции обсудили украинский конфликт и мирный процесс на Южном Кавказе

В Совете национальной безопасности Турции обсудили российско-украинскую войну и мирный процесс на Южном Кавказе.

Как передает Day.Az, об этом говорится в официальном заявлении, распространённом по итогам заседания Совета национальной безопасности.

В ходе заседания была рассмотрена текущая ситуация в российско-украинской войне. Стороны, несущие ответственность за эскалацию конфликта и его распространение на прилегающие регионы, прежде всего на Чёрное море, были призваны как можно скорее предпринять шаги для обеспечения справедливого и устойчивого мира.

Кроме того, были обсуждены последние события, связанные с укреплением мира, стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе, а также рассмотрены предпринимаемые шаги по установлению прочного мира в регионе.