https://news.day.az/society/1842487.html Тяжелое ДТП в Агдаме - четверо пострадавших В Агдамском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четверо пешеходов. Как сообщает Day.Az, авария была зафиксирована на территории поселка Имамгулубейли. По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2106 потерял управление.
Тяжелое ДТП в Агдаме - четверо пострадавших
В Агдамском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четверо пешеходов.
Как сообщает Day.Az, авария была зафиксирована на территории поселка Имамгулубейли.
По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2106 потерял управление. В результате машина сбила четырех пешеходов, находившихся на обочине дороги.
Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в Агдамскую районную центральную больницу. Дополнительная информация об их состоянии пока не сообщается.
По факту проводится расследование, устанавливаются причины аварии.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре