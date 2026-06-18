Тяжелое ДТП в Агдаме

В Агдамском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четверо пешеходов.

Как сообщает Day.Az, авария была зафиксирована на территории поселка Имамгулубейли.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2106 потерял управление. В результате машина сбила четырех пешеходов, находившихся на обочине дороги.

Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в Агдамскую районную центральную больницу. Дополнительная информация об их состоянии пока не сообщается.

По факту проводится расследование, устанавливаются причины аварии.