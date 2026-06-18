На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры церемонии открытия Ежегодных собраний Группы ИБР в Баку

На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры церемонии открытия Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития в Баку.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Церемония открытия Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития на 2026 год с участием Президента Ильхама Алиева".