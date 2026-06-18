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На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры церемонии открытия Ежегодных собраний Группы ИБР в Баку - ВИДЕО

На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры с церемонии открытия Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития в Баку. Как передает Day.Az, в публикации говорится: "Церемония открытия Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития на 2026 год с участием Президента Ильхама Алиева".