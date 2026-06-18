ЧМ-2026: Чехия и ЮАР сыграли вничью - ОБНОВЛЕНО 5 - ВИДЕО
22:04
Сборные Чехии и ЮАР не выявили победителя в матче второго тура чемпионата мира-2026.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча группы А, состоявшаяся в Атланте, завершилась вничью со счетом 1:1.
Чешская команда вышла вперед уже на 6-й минуте благодаря голу Михала Садилека и удерживала минимальное преимущество большую часть матча. Однако в концовке встречи сборная ЮАР сумела спасти ничью.
На 83-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота европейской команды, и Тэбохо Мокоэна уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар, восстановив равновесие на табло.
Таким образом, матч завершился со счетом 1:1, а команды поделили очки во втором туре мирового первенства.
В группе А также выступают сборные Мексики и Южной Кореи. Обе команды одержали победы в первом туре - у них по три очка.
21:46
ЮАР сравнивает счет в матче с Чехией.
На 83-й минуте с пенальти отличился Тэбохо Мокоэна.
21:10
Стартовал второй тайм матча между сборными Чехии и ЮАР.
После первых 45 минут впереди чехи - 1:0.
20:54
Завершился первый тайм матча между сборными Чехии и ЮАР.
После стартовых 45 минут впереди чехи - 1:0.
20:09
Чехия выходит вперед в матче с ЮАР.
На 6-й минуте счет открыл Михал Садилек.
20:02
Стартовал матч второго тура чемпионата мира-2026 между сборными Чехии и ЮАР, выступающими в группе А.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча проходит на стадионе в Атланте.
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