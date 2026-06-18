ЧМ-2026: Чехия и ЮАР сыграли вничью

22:04

Сборные Чехии и ЮАР не выявили победителя в матче второго тура чемпионата мира-2026.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча группы А, состоявшаяся в Атланте, завершилась вничью со счетом 1:1.

Чешская команда вышла вперед уже на 6-й минуте благодаря голу Михала Садилека и удерживала минимальное преимущество большую часть матча. Однако в концовке встречи сборная ЮАР сумела спасти ничью.

На 83-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота европейской команды, и Тэбохо Мокоэна уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар, восстановив равновесие на табло.

Таким образом, матч завершился со счетом 1:1, а команды поделили очки во втором туре мирового первенства.

В группе А также выступают сборные Мексики и Южной Кореи. Обе команды одержали победы в первом туре - у них по три очка.

21:46

ЮАР сравнивает счет в матче с Чехией.

На 83-й минуте с пенальти отличился Тэбохо Мокоэна.

21:10

Стартовал второй тайм матча между сборными Чехии и ЮАР.

После первых 45 минут впереди чехи - 1:0.

20:54

Завершился первый тайм матча между сборными Чехии и ЮАР.

После стартовых 45 минут впереди чехи - 1:0.

20:09

Чехия выходит вперед в матче с ЮАР.

На 6-й минуте счет открыл Михал Садилек.

20:02

Стартовал матч второго тура чемпионата мира-2026 между сборными Чехии и ЮАР, выступающими в группе А.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча проходит на стадионе в Атланте.