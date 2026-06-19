Ждать ли повышения пенсий осенью?

"Довольно сложно делать прогнозы относительно того, будут ли повышены пенсии. Дело в том, что по сигналам, которые пока поступают от структур, реализующих государственную политику в этой сфере, невозможно прийти к какому-либо однозначному выводу. Вместе с тем законодательство позволяет повысить пенсии. Государство может принять решение как об увеличении минимального размера пенсии, так и о повышении минимальной пенсии вне рамок процесса индексации".

Как передает Day.Az, об этом в комментарии Pravda.az заявил экономист Рашад Гасанов, комментируя обсуждения о возможном повышении пенсий осенью.

Он напомнил, что в 2019 году решение о повышении минимального размера пенсии принималось дважды - в начале года и в третьем квартале.

"Кроме того, существует практика установления дополнительных выплат к пенсиям. Опыт показывает, что при желании повысить пенсии правительство может принять решения по двум направлениям: увеличить минимальный размер пенсии либо назначить дополнительные выплаты к пенсионным суммам. Таким образом, повышение пенсий вполне возможно", - отметил эксперт.

По словам экономиста, в нынешних условиях крайне сложно прогнозировать, будет ли принято соответствующее решение.

"Что касается необходимости такого шага, то, на мой взгляд, она существует. Это может способствовать поддержке внутреннего спроса, росту покупательной способности населения, экономическому развитию и занятости", - подчеркнул Рашад Гасанов.