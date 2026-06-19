Найден способ заранее определить риск развития болезни Альцгеймера

Обычная фотография сетчатки глаза может помочь выявить факторы риска развития болезни Альцгеймера задолго до появления первых симптомов. К такому выводу пришли ученые из Университета Флориды. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Alzheimer's Disease (JAD), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи использовали искусственный интеллект для анализа снимков сетчатки более чем 40 тысяч человек. Алгоритм смог выявлять признаки, связанные с повышенным риском развития болезни Альцгеймера, включая высокое артериальное давление, курение, употребление алкоголя и нарушения сна. Особое значение имели изменения в сосудах сетчатки и области зрительного нерва.

По словам ученых, болезнь Альцгеймера развивается на протяжении многих лет, однако большинство современных методов позволяют обнаружить ее только на поздних стадиях. Сетчатка связана с нервной системой и может отражать накопленные изменения, происходящие в организме задолго до появления проблем с памятью.

Авторы считают, что анализ фотографий глаз может стать простым и недорогим способом раннего выявления людей из группы риска. Это позволит раньше рекомендовать изменения образа жизни и другие меры профилактики, способные замедлить развитие заболевания.