Израиль атаковал цели "Хезболлах"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносила удары ночью и продолжает атаковать цели шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана в ответ на неоднократные нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков этой организации.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После неоднократных нарушений режима прекращения огня со стороны "Хезболлах" ЦАХАЛ наносил удары всю ночь и продолжает атаковать цели в нескольких районах южного Ливана, поражая террористов "Хезболлах" и террористические объекты", - говорится в заявлении.