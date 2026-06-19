https://news.day.az/world/1842509.html Израиль атаковал цели "Хезболлах" Израиль ночью атаковал и продолжает атаковать цели "Хезболлах" на юге Ливана в ответ на неоднократные нарушения прекращения огня. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в ЦАХАЛ. Новость обновляется
Израиль атаковал цели "Хезболлах"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносила удары ночью и продолжает атаковать цели шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана в ответ на неоднократные нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков этой организации.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"После неоднократных нарушений режима прекращения огня со стороны "Хезболлах" ЦАХАЛ наносил удары всю ночь и продолжает атаковать цели в нескольких районах южного Ливана, поражая террористов "Хезболлах" и террористические объекты", - говорится в заявлении.
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