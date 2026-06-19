Вэнс не поедет в Швейцарию

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс не планирует в четверг вечером по времени восточного побережья США отправляться в Швейцарию на церемонию подписания меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам его представитель.

"В настоящий момент вице-президент не планирует вылетать сегодня вечером", - привел слова этого сотрудника пресс-пул Вэнса.

Причиной, по которой Вашингтон отложил поездку вице-президента Джей Ди Вэнса в Швейцарию для участия в церемонии подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, могла быть позиция Тегерана по Ливану. Об этом сообщил в X корреспондент американского портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид.