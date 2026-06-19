Microsoft упростила процесс обновления Windows 11

Microsoft представила новую тестовую сборку Windows 11 под номером 26300.8687, в которой оптимизировала процесс обновления системы и улучшила встроенные мультимедийные инструменты. Об этом сообщает TechSpot, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ключевым изменением стал новый механизм установки обновлений. Компания начала тестировать подход, при котором все доступные компоненты обновления, включая исправления безопасности, драйверы, обновления .NET и другие системные пакеты, объединяются в единый процесс установки.

Благодаря этому пользователям потребуется лишь одна перезагрузка для применения всех загруженных обновлений. В текущих версиях Windows отдельные компоненты могут устанавливаться независимо друг от друга, что в некоторых случаях приводит к необходимости нескольких последовательных перезагрузок и увеличивает общее время обновления системы.

Помимо изменений в "Центре обновлений" Microsoft внесла ряд улучшений в фирменный "Медиаплеер". Настройки субтитров теперь теснее интегрированы с системными параметрами специальных возможностей, а переход к соответствующим разделам настроек стал доступен напрямую из интерфейса приложения.

Также в проигрывателе появился новый индикатор, отображающий ход индексации медиатеки. По замыслу разработчиков, это позволит пользователям лучше понимать процесс обработки локального контента и быстрее выявлять возможные задержки.

Вместе с тем Microsoft улучшила механизм распознавания мультимедийных файлов. Компания заявляет, что новая версия плеера реже ошибается при определении форматов, что должно снизить количество случаев, когда воспроизведение невозможно из-за некорректной идентификации файла.

Отдельные улучшения коснулись встроенного поиска Windows. В новой сборке была повышена точность обработки пользовательских запросов с опечатками, что должно положительно сказаться на скорости поиска нужных файлов, приложений и системных функций.

Пока обновление доступно только участникам программы предварительного тестирования, сроки их внедрения в общедоступную версию Windows 11 не раскрываются.