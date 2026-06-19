В Астаре автомобиль сорвался в овраг, есть погибший и пострадавшие

В Астаре в результате ДТП есть погибший и пострадавшие.

Как передает Day.Az, авария произошла на дороге Тахтанакяран-Хамушам.

Житель села Ниляша Астаринского района Тарлан Сэнхам оглу Эйвазов, управляя автомобилем марки ВАЗ-2107, потерял управление. Автомобиль сорвался с высоты в овраг.

В результате аварии водитель Т. Эйвазов погиб. Находившиеся в автомобиле пассажиры Азер Ханоглан оглу Рзаев 1977 года рождения, Ибрагим Ханахмед оглу Мамедов 1980 года рождения и Назим Балага оглу Алиев 1980 года рождения получили травмы и были госпитализированы в отделение неотложной помощи Лянкяранской центральной районной больницы.

Состояние А. Рзаева оценивается как более тяжёлое, он помещён в реанимационное отделение. Лечение остальных пострадавших продолжается в отделении неотложной помощи.

Причины ДТП уточняются.

По факту проводится расследование в районном отделе полиции.