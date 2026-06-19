ЧМ-2026: Мексика обыграла Южную Корею

Завершился матч 2-го тура группы А чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Мексики и Южной Кореи. Команды играли на стадионе "Акрон" в Сапопане (Мексика). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Густаво Техера (Уругвай).

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, победу одержала мексиканская национальная команда со счётом 1:0.

После грубой ошибки вратаря южнокорейской сборной единственный мяч в матче забил на 50-й минуте защитник мексиканцев Луис Ромо.

В 1-м туре Мексика выиграла у ЮАР со счётом 2:0, а Южная Корея была сильнее сборной Чехии - 2:1.

После двух матчей мексиканцы обеспечили себе первое место в группе А.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.