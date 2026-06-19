https://news.day.az/world/1842504.html Биткоин подешевел Стоимость двух первых по капитализации криптовалют - биткоина и Ethereum демонстрирует снижение. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом свидетельствуют данные площадки Binance. По состоянию на 06:21 по бакинскому времени, биткоин снижался на 2,57% и находился на уровне $62977. Курс Ethereum снижался на 2,77%, до $1707.
Биткоин подешевел
Стоимость двух первых по капитализации криптовалют - биткоина и Ethereum демонстрирует снижение.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом свидетельствуют данные площадки Binance.
По состоянию на 06:21 по бакинскому времени, биткоин снижался на 2,57% и находился на уровне $62977. Курс Ethereum снижался на 2,77%, до $1707.
По данным Coinmarketcap, капитализация всего криптовалютного рынка составляет $2,17 трлн. Из них $1,26 трлн (58,1%) приходится на биткоин, $205,8 млрд (9,5%) - на Ethereum.
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