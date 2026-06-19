США ожидают прекращения огня между Израилем, Ливаном и "Хезболлах"

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его страна ожидает полного прекращения огня между Израилем, Ливаном и шиитской организацией "Хезболлах".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом написал он в Truth Social.

"Соединенные Штаты привержены миру, и мы призываем всех в регионе Ближнего Востока соблюдать свои обязательства, чтобы наши переговоры могли успешно продвигаться", - написал оТрамп. "Мы ожидаем полного прекращения огня на всех фронтах, включая Ливан, "Хезболлах" и Израиль", - добавил глава Белого дома.