https://news.day.az/world/1842491.html США ожидают прекращения огня между Израилем, Ливаном и "Хезболлах" Американский президент Дональд Трамп заявил, что его страна ожидает полного прекращения огня между Израилем, Ливаном и шиитской организацией "Хезболлах". Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом написал он в Truth Social.
США ожидают прекращения огня между Израилем, Ливаном и "Хезболлах"
Американский президент Дональд Трамп заявил, что его страна ожидает полного прекращения огня между Израилем, Ливаном и шиитской организацией "Хезболлах".
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом написал он в Truth Social.
"Соединенные Штаты привержены миру, и мы призываем всех в регионе Ближнего Востока соблюдать свои обязательства, чтобы наши переговоры могли успешно продвигаться", - написал оТрамп. "Мы ожидаем полного прекращения огня на всех фронтах, включая Ливан, "Хезболлах" и Израиль", - добавил глава Белого дома.
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