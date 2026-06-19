Макрон считает, что война США и Израиля против Ирана не завершена

Война США и Израиля против Ирана еще не завершена, несмотря на подписание меморандума американским и иранским президентами.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в эфире телеканала France 2.

"Я не думаю, что можно сказать, что этот конфликт окончательно урегулирован", - сказал он, отвечая на просьбу журналиста дать оценку предварительным итогам иранского конфликта.

Он приветствовал подписание президентами США и Ирана меморандума об урегулировании, который, по его словам, удалось согласовать "спонтанно", и это произошло "в последние часы саммита Группы семи" (G7). "Данное соглашение означает прекращение огня, которое затрагивает и Ливан, восстановление судоходства через Ормузский пролив, - отметил Макрон. - По истечении 60 дней нам предстоит определить, какие шаги предпринять в отношении ядерной программы и баллистических ракет, и действительно ли Иран стал менее опасным, чем раньше".

Ранее на этой неделе США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Израильская сторона не участвовала в переговорах о меморандуме.