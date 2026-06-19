https://news.day.az/world/1842503.html Трамп назвал меморандум с Ираном капитуляцией Тегерана Для Ирана подписание меморандума о взаимопонимании с Соединенными Штатами означает его капитуляцию. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, такое мнение высказал американский лидер Дональд Трампа в интервью порталу Axios. "США "в полной мере" нанесли Ирану военное поражение. Это, скорее всего, безоговорочная капитуляция.
Трамп назвал меморандум с Ираном капитуляцией Тегерана
Для Ирана подписание меморандума о взаимопонимании с Соединенными Штатами означает его капитуляцию.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, такое мнение высказал американский лидер Дональд Трампа в интервью порталу Axios.
"США "в полной мере" нанесли Ирану военное поражение. Это, скорее всего, безоговорочная капитуляция. Я так считаю", - отметил политик.
По его словам, конфликт фактически продемонстрировала военную мощь Соединенных Штатов.
Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи дал разрешение на подписание меморандума с США. Он добавил, что президент США Дональд Трамп "отчаявшись, прибегал к различным формам давления" ради достижения сделки.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре