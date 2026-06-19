В MCDF назвали главное условие для роста инвестиций в Средний коридор

Финансирование как таковое не является основной проблемой для развития Среднего коридора, однако для привлечения большего объема инвестиций необходимы качественно подготовленные инвестиционные проекты.

Как передает Day.Az, об этом заявил старший советник главного исполнительного директора Многостороннего центра сотрудничества в области финансирования развития (MCDF) Аюми Кониси в рамках 14-го форума частного сектора Группы Исламского банка развития, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

"За последние пять с половиной лет MCDF организовал 43 мероприятия с участием более 8,5 тысячи человек из свыше 100 стран для распространения знаний в сфере инвестиций в инфраструктуру транспортной связанности. Финансовый механизм MCDF представляет собой трастовый фонд, направленный на поддержку подготовки проектов и наращивания потенциала в области инфраструктурной связанности. За пять лет фонд предоставил 67 грантов на общую сумму 86,2 миллиона долларов. Эти средства должны способствовать привлечению инфраструктурных инвестиций на сумму 14,3 миллиарда долларов", - сказал он.

А.Кониси подчеркнул, что MCDF работает не напрямую со странами-бенефициарами, а через международные финансовые институты-партнеры, среди которых Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB), Исламский банк развития, Африканский банк развития, Международный фонд сельскохозяйственного развития и ряд других организаций.

Говоря о проектах в регионе, Кониси сообщил, что для Азербайджана был выделен грант в размере 1,05 миллиона долларов на проведение технико-экономического обоснования проекта Каспийского зеленого энергетического коридора.

"Совместно с вкладом Азиатского банка развития это составляет двухмиллионное исследование осуществимости проекта. В конце июня также был одобрен проект строительства сухопутной железнодорожной линии Дарбаза- Мактаарал в Казахстане, которая соединяет Казахстан с Узбекистаном и далее через Каспийское море и Азербайджан с Европой. MCDF дополнительно финансирует экологические и социальные исследования, а также юридическое сопровождение проекта. Ключевой посыл заключается в том, что финансирование не является проблемой. Основная нехватка, особенно для мобилизации большего объема ресурсов в Средний коридор, связана с отсутствием подготовленных для финансирования проектных предложений", - заявил А.Кониси.

Он добавил, что существует множество перспективных идей, однако инвесторы смогут оценить их потенциал только после подготовки полноценных проектных предложений.

"Мы готовы помогать странам и нашим партнерским институтам в развитии Среднего коридора", - сказал А.Кониси.