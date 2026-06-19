https://news.day.az/society/1842521.html В Ханкенди отправлена очередная группа переселенцев - ФОТО В Ханкенди отправлена очередная группа переселенцев. Как передает Day.Az, переселяющиеся в город Ханкенди граждане - это семьи, временно размещённые в различных регионах республики, преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях. На очередном этапе в город Ханкенди будут переселены 18 семей - 68 человек.
В Ханкенди отправлена очередная группа переселенцев - ФОТО
В Ханкенди отправлена очередная группа переселенцев.
Как передает Day.Az, переселяющиеся в город Ханкенди граждане - это семьи, временно размещённые в различных регионах республики, преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.
На очередном этапе в город Ханкенди будут переселены 18 семей - 68 человек.
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