В Ханкенди отправлена очередная группа переселенцев.

Как передает Day.Az, переселяющиеся в город Ханкенди граждане - это семьи, временно размещённые в различных регионах республики, преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На очередном этапе в город Ханкенди будут переселены 18 семей - 68 человек.