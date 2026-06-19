Началось заседание Милли Меджлиса

В рамках внеочередной сессии Милли Меджлиса проходит очередное пленарное заседание.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend с мероприятия, на заседании будут рассмотрены следующие вопросы:

1. Законопроект Азербайджанской Республики "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2025 год" (второе чтение);

2. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Таможенный кодекс Азербайджанской Республики" (третье чтение);

3. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О государственной службе" (третье чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики "Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Эквадор об освобождении визовых требований для владельцев дипломатических, официальных и служебных паспортов";

5. Проект конституционного закона Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Конституционный закон Азербайджанской Республики "О нормативно-правовых актах" (первое чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О государственной службе" и "О медиа" (первое чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Азербайджанской Республики, а также в законы Азербайджанской Республики "О дорожном движении", "О транспорте", "О государственной пошлине", "О перечне предметов, которые могут принадлежать определенным участникам гражданского оборота и включение которых в гражданский оборот допускается по специальному разрешению (гражданский оборот ограничен)", "Об автомобильном транспорте" и "Об авиации" (первое чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с исполнением Закона Азербайджанской Республики от 9 декабря 2025 года № 307-VIIQD "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О дорожном движении" (первое чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об утверждении Внутреннего устава Милли Меджлиса Азербайджанской Республики", "Об общественном участии" и "О правилах использования гражданами Азербайджанской Республики права законодательной инициативы" (первое чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об общем образовании" (первое чтение);

11. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-исполнительный кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "Об исполнении" (второе чтение);

12. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики" (второе чтение);

13. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках, законы Азербайджанской Республики "Об информации, информатизации и защите информации" и "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" (второе чтение);

14. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Жилищный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (лиц, перемещенных внутри страны)" и "О социальной защите вынужденных переселенцев и лиц, приравненных к ним" (второе чтение).