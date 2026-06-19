В Азербайджане яйца подешевели до 1 гяпика

В Азербайджане резко подешевели яйца.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, если еще недавно одно яйцо в магазинах продавалось по цене от 9 до 17 гяпиков, то сейчас его стоимость снизилась до 3-4 гяпиков. Некоторые торговые сети пошли еще дальше и в рамках акций продают яйца по 1 гяпику за штуку.

Отмечается, что столь резкое снижение цен носит сезонный характер. Летом потребление яиц существенно сокращается, тогда как объемы их производства в этот период, напротив, увеличиваются.

Не исключается, что на падение цен также повлияло сокращение экспорта яиц.