Натиг Амиров рассказал о приоритетах новой госпрограммы развития сельского хозяйства

"Государственная программа по развитию сфер производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы" является стратегическим документом, определяющим новую модель развития аграрного сектора на предстоящий период.

Об этом заявил помощник Президента - заведующий отделом по экономической политике и промышленным вопросам Администрации Президента Азербайджана Натиг Амиров на региональном совещании по Газах-Товузскому экономическому району, посвященном обсуждению "Государственной программы по развитию сфер производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы", утвержденной распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 25 мая 2026 года, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.

"Данная программа является стратегическим документом, определяющим новую модель развития аграрного сектора на предстоящий период, и выступает в качестве важной дорожной карты с точки зрения увеличения объемов производства продукции в аграрной сфере, эффективного использования ресурсов, расширения возможностей переработки и экспорта, развития цепочек добавленной стоимости, а также перевода сфер рыболовства и аквакультуры на новый этап развития. Основная цель заключается не просто в увеличении объемов производства, а в получении более высоких и качественных урожаев с каждого гектара, то есть в обеспечении перехода от экстенсивного подхода к интенсивному развитию в аграрной сфере", - заявил Н.Амиров.

Он также разъяснил основные направления Госпрограммы.

"Государственная программа предусматривает обеспечение устойчивого развития в сфере производства сельскохозяйственной продукции в 2026-2030 годах, укрепление продовольственной безопасности, повышение внутреннего производственного потенциала, производительности, добавленной стоимости и экспортной ориентированности, ускорение перехода к интенсивной и конкурентоспособной модели производства, развитие цепочек добавленной стоимости в аграрной сфере, расширение доступа фермеров к современным аграрным услугам, а также развитие сфер рыболовства и аквакультуры", - отметил помощник Президента.

Он добавил, что в 2015-2025 годах под непосредственным руководством и личным контролем Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в стране были проведены революционные реформы, связанные с развитием аграрной сферы.

"За этот период были приняты государственные программы по развитию виноградарства, чаеводства, рисоводства, цитрусоводства, фундуководства, табаководства, шелководства и хлопководства. Была увеличена государственная поддержка аграрной сферы. В результате реализованных мер значительно возросли производственный и экспортный потенциал таких традиционных отраслей, как хлопководство, табаководство, виноградарство и виноделие, улучшился уровень самообеспечения по ряду основных видов продукции, достигнут полный уровень самообеспечения фруктами, овощами и яйцами. Позитивная динамика наблюдается также в уровне самообеспечения мясом, молоком, рыбой и картофелем. Для обеспечения посевных площадей оросительной водой был реализован ряд крупных проектов, расширено применение современных систем орошения, построены крупные водохранилища, реконструированы оросительные каналы, и этот процесс продолжается по сей день. Проделана масштабная работа по обеспечению сельскохозяйственной отрасли техникой, а парк сельскохозяйственной техники практически полностью обновлен", - сказал Натиг Амиров.

Отметим, что региональные совещания охватывают Центрально-Аранский, Горно-Ширванский, Гянджа-Дашкесанский, Карабахский, Восточно-Зангезурский и другие экономические районы. Эти встречи организуются поэтапно с целью исполнения поручений, данных на совещании по вопросам сельского хозяйства, состоявшемся 25 мая текущего года под председательством Президента Ильхама Алиева, а также обеспечения скоординированной, оперативной и эффективной реализации мероприятий, предусмотренных Государственной программой, в регионах.