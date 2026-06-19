Президент Ильхам Алиев вручил орден «Достлуг» известному общественно-политическому деятелю Дагестана Гурбану Гурбанову

19 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял известного общественно-политического деятеля Республики Дагестан Российской Федерации Гурбана Гурбанова и вручил ему орден "Достлуг".

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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