https://news.day.az/society/1842533.html Дорожная полиция обратилась к пешеходам - ВИДЕО Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к пешеходам. Как передает Day.Az, в обращении говорится: "Уважаемые пешеходы, не пренебрегайте своей безопасностью! При переходе дороги пользуйтесь специально обозначенными пешеходными переходами, будьте внимательны и соблюдайте правила дорожного движения.
Дорожная полиция обратилась к пешеходам - ВИДЕО
Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к пешеходам.
Как передает Day.Az, в обращении говорится:
"Уважаемые пешеходы, не пренебрегайте своей безопасностью!
При переходе дороги пользуйтесь специально обозначенными пешеходными переходами, будьте внимательны и соблюдайте правила дорожного движения. Это ответственность каждого из нас",
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