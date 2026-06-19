Дорожная полиция обратилась к пешеходам

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к пешеходам. 

Как передает Day.Az, в обращении говорится:

"Уважаемые пешеходы, не пренебрегайте своей безопасностью!

При переходе дороги пользуйтесь специально обозначенными пешеходными переходами, будьте внимательны и соблюдайте правила дорожного движения. Это ответственность каждого из нас", 