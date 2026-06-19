МЧС бьет тревогу: 12 человек утонули вне пляжных зон

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) вновь предупредило граждан об опасности купания в необорудованных для отдыха водоемах. Поводом для обращения стала тревожная статистика: с начала июня в местах, не предназначенных для купания, утонули уже 12 человек.

Как сообщает Day.Az, несмотря на проводимую разъяснительную работу, некоторые граждане, особенно дети и подростки, продолжают купаться в каналах, арыках, реках, искусственных озерах и других опасных местах. В ряде случаев это приводит к трагическим последствиям.

В МЧС подчеркнули, что такие водоемы представляют серьезную опасность из-за неопределенной глубины, сильного течения, опасного подводного рельефа и ограниченной видимости. По этой причине купание в подобных местах создает серьезную угрозу для жизни.

Министерство обратилось к населению, особенно к родителям, с призывом не оставлять детей без присмотра, соблюдать правила безопасности и не допускать купания в водоемах, не предназначенных для этих целей.