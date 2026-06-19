«Не признаём, но работаем»

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о последнем заявлении Затулина.

Day.Az представляет публикацию:

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин в интервью "Московскому комсомольцу" заявил, что Россия ни в коем случае не должна признавать результаты выборов в Армении, но при этом обязана продолжать взаимодействие с этой страной.

Подобная позиция напоминает человека, который громко заявляет: "Я вегетарианец, мясо не ем!", - а затем аккуратно доедает котлеты с чужих тарелок и с удовольствием облизывает ложку со сметаной.

Всю принципиальность такого подхода хорошо описывает ёмкая фраза: "Не ем, но доедаю".