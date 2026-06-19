Переговоры США и Ирана в Швейцарии отложены

Переговоры между США и Ираном по вопросам урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, которые планировалось провести в пятницу в Швейцарии, отложены.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, власти Швейцарии подтвердили перенос встречи, отметив, что продолжают подготовительную работу и готовы содействовать дальнейшему диалогу между сторонами, передает Day.Az.

По информации Белого дома, американская делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом была готова принять участие в переговорах после окончательного согласования организационных вопросов.

Ранее США и Иран достигли договоренности о продлении режима прекращения огня как минимум на 60 дней. В рамках соглашения стороны намерены продолжить консультации по иранской ядерной программе и другим вопросам региональной безопасности.

Несмотря на дипломатические усилия, ситуация в регионе остается напряженной.