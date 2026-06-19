Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "О дипломатической службе"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "О дипломатической службе".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующая информация опубликована на официальном сайте Президента Азербайджана.

Согласно изменениям, при прекращении дипломатической службы сотрудника дипломатического органа в связи с достижением пенсионного возраста в соответствии с Законом "О трудовых пенсиях" либо по достижении предельного возраста пребывания на дипломатической службе по собственному желанию, ему, независимо от назначения другого вида пенсии, по его выбору будет выплачиваться единовременное пособие в размере шестикратной средней месячной государственной заработной платы за последние 24 месяца дипломатической службы или за любые последовательно выбранные 60 месяцев. С указанной суммы не будут удерживаться налоги, обязательные государственные социальные страховые взносы и другие обязательные платежи.

При прекращении дипломатической службы в связи со смертью сотрудника, а также в случае объявления его решением суда без вести пропавшим или умершим, наследникам сотрудника дипслужбы будет выплачиваться пособие в размере четырехкратного среднемесячного государственной заработной платы.

При прекращении дипломатической службы в связи с призывом на срочную военную или альтернативную службу сотруднику дипломатической службы будет выплачиваться пособие в размере трехкратной среднемесячной государственной заработной платы.

Лица, проходившие службу на дипломатических должностях до призыва на срочную действительную военную службу, при обращении не позднее 60 календарных дней после увольнения с военной службы будут назначены на прежнюю или аналогичную должность в данном органе (за исключением случаев ликвидации самого органа дипломатической службы).