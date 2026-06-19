В Азербайджане может появиться беспилотный транспорт.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания, который обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Так, в законодательство будут введены такие понятия, как "автономное транспортное средство", "оператор" и "центр дистанционного управления" для правового регулирования автономной транспортной среды в сферах торгового судоходства, авиации, железнодорожного транспорта, метро, трамвая и автомобильного транспорта.

Согласно законопроекту, будут закреплены высокий и полный уровни автоматизации управления транспортными средствами.

Документ определяет понятия автономного транспортного средства, его оператора, центра дистанционного управления и автоматизированной системы управления, устанавливает требования к ним, а также обязанности оператора и собственника транспортного средства.

Проектом предлагается разрешить эксплуатацию автономных транспортных средств только после их государственной регистрации и исключительно на территориях, определенных уполномоченными государственными органами.

Кроме того, юридические и физические лица смогут осуществлять деятельность в качестве оператора после получения соответствующего свидетельства. На операторов будет возложена обязанность контролировать работу автоматизированной системы управления, оперативно вмешиваться при возникновении угроз безопасности эксплуатации, обеспечивать хранение и защиту данных, связанных с эксплуатацией транспортного средства, а также незамедлительно информировать компетентные органы о происшествиях, авариях или инцидентах.

Также законопроект предусматривает оценку эффективности автоматизированных систем управления автономных транспортных средств в рамках специальной регуляторной тестовой среды. Отдельно оговаривается ответственность владельца или эксплуатанта транспортного средства за ущерб, причиненный в результате его эксплуатации.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.