20 июня в Баку ожидается до 38 градусов жары.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, завтра в столице и на Абшеронском полуострове ожидается в основном без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Так, температура воздуха ночью составит 21-25°C, днем - 33-38°C. Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 65-75%, днем - 45-55%.

В регионах Азербайджана также прогнозируется преимущественно без осадков, однако во второй половине дня в отдельных горных и предгорных районах возможны кратковременные дожди. Местами они могут быть интенсивными, возможны грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Днем в отдельных местах усилится умеренный восточный ветер.

Температура воздуха в регионах ночью составит 19-24°C, днем - 35-39°C. В горах ночью ожидается 11-16°C, днем - 20-25°C, местами до 28-32°C.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az